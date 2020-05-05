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5 мая • обновлено в 18:03
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45-летняя звезда "Американской истории ужасов" впервые стала мамой

1.9т
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45-летняя американская актриса и звезда сериала "Американская история ужасов" Хлоя Севиньи впервые стала мамой.

Как пишет издание Daily Mail, радостную новость подтвердил представитель знаменитости.

Хлоя Севиньи

Хлоя Севиньи

harpersbazaar.com.ua

Кроме того, 4 мая, актриса и ее возлюбленный, галерист Синиш Макович, попали в объективы папарацци на улицах Ньо-Йорка. Примечательно, что знаменитость держала на руках новорожденного ребенка.

При этом, имя и пол малыша пока не сообщаются.

Хлоя Севиньи родила первенца

Хлоя Севиньи родила первенца

dailymail.co.uk

Известно, со своим бойфрендом Хлоя встречается чуть больше года. Впервые пару заметили вместе летом прошлого года.

Синиш Макович и Хлоя Севиньи

Синиш Макович и Хлоя Севиньи

hellomagazine.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который недавно переболел коронавирусом, родился сын. Это шестой официальный ребенок британского премьера.

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Автор
Анна Михно
Место
США
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