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24 апреля • обновлено в 12:30
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43-летняя Кравец вызвала ажиотаж фото без макияжа: как выглядит

3.1т
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Звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец восхитила сеть снимком, на котором она позировала без макияжа.

Фотографию знаменитость опубликовала на личной странице в социальной сети Instagram.

Елена Кравец

Елена Кравец

24.tv

В подписи к фото Елена призналась, что кадр сделал ее маленький сын – 4-летний Иван. На снимке Кравец сфотографирована в черной толстовке с надписью на голубом фоне "Фредди Меркьюри".

При этом актриса позирует без капли косметики, а волосы взъерошены.

Поклонники, увидев новую фотографию знаменитости, пришли в восторг от естественной красоты Елены. В комментариях пользователи засыпали актрису комплиментами.

"Какая вы красивая женщина", "Улыбка супер", "Такая красивая", "Идеальная", "Вы безумно красивая", – восхищались в сети.

43-летняя Кравец вызвала ажиотаж фото без макияжа: как выглядит
43-летняя Кравец вызвала ажиотаж фото без макияжа: как выглядит
43-летняя Кравец вызвала ажиотаж фото без макияжа: как выглядит
43-летняя Кравец вызвала ажиотаж фото без макияжа: как выглядит
43-летняя Кравец вызвала ажиотаж фото без макияжа: как выглядит
43-летняя Кравец вызвала ажиотаж фото без макияжа: как выглядит

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Елена Кравец призналась, что устала от тем, на которые они шутят в "Вечернем квартале".

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Персона
Елена Кравец
Место
Украина
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