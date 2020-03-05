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5 марта • обновлено в 08:39
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42-летняя Климова взбудоражила горячим фото в чулках

9.4т
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Российская актриса Екатерина Климова показала роскошную фигуру на новом провокационном снимке.

Соблазнительная фотография появилась на личной странице знаменитости в Instagram.

Екатерина Климова

Екатерина Климова

Instagram @klimovagram

На фото Екатерина сфотографировала себе в зеркале. В кадре Климова позирует в откровенном мини-платье с глубоким декольте и кружевной юбкой, под которое надела соблазнительные чулки.

Екатерина Климова

Екатерина Климова

Instagram @klimovagram

Наряд подчеркнул шикарные формы актрисы, акцентировав внимание на груди звезды, а также ее стройных ногах.

Екатерина Климова

Екатерина Климова

Instagram @klimovagram

Поклонники не смогли устоять перед пикантным кадром знаменитости:

"Невероятная красотка", "Вечно молодая", "Катя, вы прекрасны", "Ого! Шикарная", "Космическая", "Какая красивая".

42-летняя Климова взбудоражила горячим фото в чулках
42-летняя Климова взбудоражила горячим фото в чулках
42-летняя Климова взбудоражила горячим фото в чулках
42-летняя Климова взбудоражила горячим фото в чулках
42-летняя Климова взбудоражила горячим фото в чулках

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Екатерина Климова завела сеть горячими фото в купальнике. На снимках актриса сфотографирована во время отдыха на пляже.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Персона
Екатерина Климова
Место
Россия
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