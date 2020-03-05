42-летняя Климова взбудоражила горячим фото в чулках

Российская актриса Екатерина Климова показала роскошную фигуру на новом провокационном снимке.
Соблазнительная фотография появилась на личной странице знаменитости в Instagram.
Екатерина Климова
Instagram @klimovagram
На фото Екатерина сфотографировала себе в зеркале. В кадре Климова позирует в откровенном мини-платье с глубоким декольте и кружевной юбкой, под которое надела соблазнительные чулки.
Екатерина Климова
Instagram @klimovagram
Наряд подчеркнул шикарные формы актрисы, акцентировав внимание на груди звезды, а также ее стройных ногах.
Екатерина Климова
Instagram @klimovagram
Поклонники не смогли устоять перед пикантным кадром знаменитости:
"Невероятная красотка", "Вечно молодая", "Катя, вы прекрасны", "Ого! Шикарная", "Космическая", "Какая красивая".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Екатерина Климова завела сеть горячими фото в купальнике. На снимках актриса сфотографирована во время отдыха на пляже.
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