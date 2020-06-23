Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась с поклонниками пикантным фото.

Соответствующий снимок 40-летняя звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в розовом бикини, продемонстрировав стройную фигуру. Свой образ Куриленко дополнила шляпой, солнцезащитными очками и сумкой.

Ольга Куриленко в бикини (Instagram-аккаунт Ольги Куриленко)

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото актрисы. Они засыпали ее комплиментами.

"Невероятная", "Горячая", "Очень красивая", "Очень красивое тело", – написали люди.

40-летняя Ольга Куриленко похвасталась стройной фигурой в бикини. Фото

40-летняя Ольга Куриленко похвасталась стройной фигурой в бикини. Фото

40-летняя Ольга Куриленко похвасталась стройной фигурой в бикини. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Куриленко делилась с поклонниками пикантным фото, на котором позировала полностью голой.