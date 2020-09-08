Российская актриса Наталья Бочкарева поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.

Так, на нем 40-летняя знаменитость позировала в одном лишь бюстгальтере. Соответствующий снимок Бочкарева опубликовала на своей странице в Instagram.

"Такой насыщенной выдалась первая неделя сентября! Несколько перелетов, разные города, фестивали, съемки, куча новых знакомств и эмоций. Сегодня можно немного выдохнуть, невзирая на то, что завтра снова нужно много работать", – прокомментировала публикацию актриса.

Наталья Бочкарева в пикантной фотосессии (Instagram Натальи Бочкаревой)

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного фото Бочкаревой и засыпали ее комплиментами.

"Сексуальная", "Наталья, вы, как всегда, неотразима", "Огонь", "Очень красивая", – написали люди.

40-летняя Бочкарева разделась на камеру. Фото

40-летняя Бочкарева разделась на камеру. Фото

40-летняя Бочкарева разделась на камеру. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Бочкарева порадовала своих поклонников пикантным снимком. На фото актриса сняла с себя одежду и позировала полуобнаженной, прикрыв соблазнительные формы простыней.

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