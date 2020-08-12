37-летняя актриса Наталья Рудова беременна первенцем

Популярная российская актриса Наталья Рудова беременна первенцем.

Радостной новостью 37-летняя артистка поделилась в личных Instagram-сторис, опубликовав видео, на котором продемонстрировала округлившийся животик (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Наталья Рудова беременна первенцем (Instagram Натальи Рудовой)

О том, кто является избранником Рудовой и отцом ее ребенка – актриса официально не сообщала. По слухам, им стал ресторатор и основатель холдинга "Bulldozer Group" Александр Орлов. Как заявляет Telegram-канал "Курятник", недавно молодых родителей видели вместе на одной из летних веранд в Москве. Также на территории столичного госпиталя "Лапино", где предпочитают рожать многие российские звезды.

Наталья Рудова и Александр Орлов (коллаж)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Рудова показала голую грудь и ягодицы на пикантных фото. Актриса позировала для мужского глянца Maxim.