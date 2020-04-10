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10 апреля • обновлено в 11:05
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36-летняя Осадчая показала идеальное тело в соблазнительном бикини

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Украинская телеведущая Катя Осадчая восхитила роскошной фигурой в соблазнительном купальнике.

Соответсвующие снимки появились на странице знаменитости в Instagram.

Катя Осадчая

Катя Осадчая

Instagram @kosadcha

Так, в соцсети Осадчая опубликовала архивные фотографии. На одном из фото телеведущая позирует в белом купальнике, который подчеркнул стройную фигуру звезды. В частности, в кадре знаменитость демонстрирует подтянутый пресс и длинные стройные ноги.

Катя Осадчая в купальнике

Катя Осадчая в купальнике

Instagram @kosadcha

На еще одном фото Осадчая ест мороженное во время отдыха на пляже в Италии. Как призналась сама телеведущая, снимок был сделан, когда она была на втором месяце беременности.

Катя Осадчая

Катя Осадчая

Instagram @kosadcha

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Катя Осадчая нарвалась на критику в сети из-за фотографии с дорогим автомобилем Jaguar XJ.

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Автор
Анна Михно
Персона
Катя Осадчая
Место
Украина
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Ну и рожа
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Гоша Злой
Гоша Злой
это для горбунова она роскошная должна быть , а нам реально все равно
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