36-летняя Осадчая показала идеальное тело в соблазнительном бикини

Украинская телеведущая Катя Осадчая восхитила роскошной фигурой в соблазнительном купальнике.

Соответсвующие снимки появились на странице знаменитости в Instagram.

Катя Осадчая Instagram @kosadcha

Так, в соцсети Осадчая опубликовала архивные фотографии. На одном из фото телеведущая позирует в белом купальнике, который подчеркнул стройную фигуру звезды. В частности, в кадре знаменитость демонстрирует подтянутый пресс и длинные стройные ноги.

Катя Осадчая в купальнике Instagram @kosadcha

На еще одном фото Осадчая ест мороженное во время отдыха на пляже в Италии. Как призналась сама телеведущая, снимок был сделан, когда она была на втором месяце беременности.

Катя Осадчая Instagram @kosadcha

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Катя Осадчая нарвалась на критику в сети из-за фотографии с дорогим автомобилем Jaguar XJ.

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