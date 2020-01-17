22-летняя дочь Пригожина попала в аварию: известны подробности

Дочь российского продюсера Иосифа Пригожина Даная пострадала в ДТП.

Как передает ТВЦ, в заднюю часть автомобиля, в котором ехала 22-летняя девушка, врезалась другая машина.

Иосиф Пригожин Cosmopolitan

Известно, что Даная торопилась на работу, и, чтобы не опоздать, дочь Пригожина вызвала такси. Однако поездка закончилась неприятным инцидентом. Сообщается, что девушка сильно перенервничала.

"Со мной все нормально, все в порядке. Бывают такие ситуации, конечно. Уже на работе. Спасибо за переживания, все нормально", – цитирует издание Данаю.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что недавно в жуткую аварию под Санкт-Петербургом попал сын певицы Валерии Арсений Шульгин. Его автомобиль "Ягуар" занесло, и он врезался в отбойник.

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