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17 января • обновлено в 08:32
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22-летняя дочь Пригожина попала в аварию: известны подробности

3.4т
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Дочь российского продюсера Иосифа Пригожина Даная пострадала в ДТП.

Как передает ТВЦ, в заднюю часть автомобиля, в котором ехала 22-летняя девушка, врезалась другая машина.

Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин

Cosmopolitan

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Известно, что Даная торопилась на работу, и, чтобы не опоздать, дочь Пригожина вызвала такси. Однако поездка закончилась неприятным инцидентом. Сообщается, что девушка сильно перенервничала.

"Со мной все нормально, все в порядке. Бывают такие ситуации, конечно. Уже на работе. Спасибо за переживания, все нормально", – цитирует издание Данаю.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что недавно в жуткую аварию под Санкт-Петербургом попал сын певицы Валерии Арсений Шульгин. Его автомобиль "Ягуар" занесло, и он врезался в отбойник.

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Автор
Анна Михно
Персона
Иосиф Пригожин
Место
Россия
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