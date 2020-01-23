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23 января • обновлено в 05:00
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22 года "Брату": кого из звезд легендарного фильма больше нет

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22 года назад вышел на экраны российский боевик Алексея Балабанова "Брат". Это история простого парня Данилы Багрова, которого несправедливость и повсеместный беспредел заставили взять в руки оружие.

Кого из звезд, сыгравших главные роли в криминальной драме, уже нет в этом мире, – вспоминает OBOZREVATEL.

Сергей Бодров

22 года "Брату": кого из звезд легендарного фильма больше нет

кадр фильма "Брат"

Главную роль в криминальной драме "Брат" сыграл актер Сергей Бодров-младший. После выхода "Брата" 25-летний Бодров в одночасье стал культовой фигурой, его стали называть героем поколения. Он сыграл также в картинах "Стрингер", "Восток-Запад", "Брат-2", "Война". В 2001 году Бодров стал ведущим программы "Последний герой", а также снял свой первый фильм "Сестры".

Как известно, актер трагически погиб в сентябре 2002 года вместе с членами съемочной группы фильма "Связной" в Кармадонском ущелье во время схода ледника.

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Алексей Балабанов

22 года "Брату": кого из звезд легендарного фильма больше нет

"Российская газета"

Фильм "Брат" принес всероссийскую известность режиссеру Алексею Балабанову. Фильм стал одной из культовых российских кинокартин 90-х. Из-за неприязни, которую испытывает к иностранцам главный герой "Брата", Балабанова обвиняли в национализме и ксенофобии. В 2000 году Балабанов снял "Брат 2", затем последовали "Жмурки", "Мне не больно", "Груз 200", "Кочегар", "Я тоже хочу".

Сергей Бодров и Алексей Балабанов

Сергей Бодров и Алексей Балабанов

кадр фильма "Брат"

Балабанов был близким другом Сергея Бодрова. В тот день, когда группу Бодрова накрыла снежная лавина, Балабанов должен был присутствовать на съемках, но в последний момент что-то помешало ему поехать. Балабанов считал, что погиб вместе с группой Бодрова. Режиссер умер от острой сердечной недостаточности в возрасте 54 лет, 18 мая 2013 года, работая над очередным сценарием.

Игорь Шибанов

22 года "Брату": кого из звезд легендарного фильма больше нет

кадр фильма "Брат"

Игорь Шибанов сыграл в ленте "Брат" работника милиции Николая. Он был также известен по ролям в сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Опера. Хроники убойного отдела" и "Тайны следствия". Игорь Шибанов умер 20 сентября 2019 года: сердце актера остановилось в возрасте 75 лет.

Андрей Краско

22 года "Брату": кого из звезд легендарного фильма больше нет

кадр фильма "Брат"

Андрей Краско сыграл в криминальной драме "Брат" небольшую, но заметную роль хозяина квартиры, в которой Данила Багров и его знакомый бандит сидят в засаде. Больше всего Краско стал известен по фильму "72 метра" (2004).

После этого, за три с небольшим года, он снялся почти в таком же количестве фильмов, как за два десятка лет предыдущей карьеры. Краско старался все успеть, иногда брал по два-три проекта сразу.

22 года "Брату": кого из звезд легендарного фильма больше нет

фото: uznayvse.ru

Андрей Краско умер 4 июля 2006 года, на 49-м году жизни, от сердечной недостаточности, на съемках фильма "Ликвидация" в Овидиополе Одесской области.

Виталий Матвеев

22 года "Брату": кого из звезд легендарного фильма больше нет

кадр фильма "Брат"

Советский и российский актер Виталий Матвеев молодому поколению больше всего известен как дед с ружьем в фильме "Брат". Тем не менее он снимался в кино с 1953 года. Сыграл в около 60-ти фильмах. Виталий Матвеев умер в Санкт-Петербурге 2 октября 2010 года.

Алексей Полуян

22 года "Брату": кого из звезд легендарного фильма больше нет

кадр фильма "Брат"

Алексей Полуян в фильме "Брат" сыграл бандита по кличке "Крот". Актер известен по фильмам "Пацаны", "Комедия строгого режима", "Караул" и "Груз 200". Его голосом говорят герои криминальных драм "Брат", "Брат 2", "По имени Барон" и "Бандитский Петербург".

22 года "Брату": кого из звезд легендарного фильма больше нет

кадр фильма "Груз 200"

Актера погубило пристрастие к алкоголю и последовавший за ним "букет" тяжелых болезней, оборвавших его жизнь в 44 года. Алексей Полуян умер 8 января 2010 года в городе Лодейное Поле Ленинградской области России.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как сейчас выглядят звезды сериала "Во все тяжкие": драма была признана одним из лучших американских телесериалов и была удостоена множества наград.

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Автор
Алина Мельник
Персоны
Сергій Бодров-молодший Сергей Бодров
Место
Россия
Теги
люди шоу-бизнес звезды кино
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