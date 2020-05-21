17-летний сын Высоцкой и Кончаловского поразил сходством с Михалковым: как выглядит

Российская телеведущая Юлия Высоцкая поделилась фотографией их с Андреем Кончаловским сына, 17-летнего Петра. Фанаты отметили, что парень очень похож на Никиту Михалкова.

Соответствующий снимок появился на личной странице телеведущей в Instagram.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский starhit.ru

Так, Высоцкая опубликовала в соцсети несколько архивных фотографий, сделанных во время их семейного путешествия в Италию. Среди всех снимков было и фото Петра. В кадре парень сфотографирован в темном свитере и черной шляпе.

Сын Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского Петр Instagram @juliavysotskayaofficial

Никита Михалков starhit.ru

Поклонники, увидев фотографию сына Высоцкой и Кончаловского заявили, что Петр – просто копия своего дяди Никиты Михалкова в молодости.

"Дядя Никита! Я сказала, как только его увидела", "Очень похож на Никиту Михалкова", "Парень – молодой Никита", "Петр так похож на Никиту Сергеевича", – писали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, актриса Юлия Высоцкая обвенчалась со своим супругом, режиссером Андреем Кончаловским в псковском Троицком соборе.

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