Главная Новости
21 мая • обновлено в 07:55
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

17-летний сын Высоцкой и Кончаловского поразил сходством с Михалковым: как выглядит

5.1т
Читать материал на украинском

Российская телеведущая Юлия Высоцкая поделилась фотографией их с Андреем Кончаловским сына, 17-летнего Петра. Фанаты отметили, что парень очень похож на Никиту Михалкова.

Соответствующий снимок появился на личной странице телеведущей в Instagram.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

starhit.ru

Так, Высоцкая опубликовала в соцсети несколько архивных фотографий, сделанных во время их семейного путешествия в Италию. Среди всех снимков было и фото Петра. В кадре парень сфотографирован в темном свитере и черной шляпе.

Сын Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского Петр

Сын Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского Петр

Instagram @juliavysotskayaofficial

Никита Михалков

Никита Михалков

starhit.ru

Поклонники, увидев фотографию сына Высоцкой и Кончаловского заявили, что Петр – просто копия своего дяди Никиты Михалкова в молодости.

"Дядя Никита! Я сказала, как только его увидела", "Очень похож на Никиту Михалкова", "Парень – молодой Никита", "Петр так похож на Никиту Сергеевича", – писали пользователи.

17-летний сын Высоцкой и Кончаловского поразил сходством с Михалковым: как выглядит
17-летний сын Высоцкой и Кончаловского поразил сходством с Михалковым: как выглядит
17-летний сын Высоцкой и Кончаловского поразил сходством с Михалковым: как выглядит
17-летний сын Высоцкой и Кончаловского поразил сходством с Михалковым: как выглядит
17-летний сын Высоцкой и Кончаловского поразил сходством с Михалковым: как выглядит
17-летний сын Высоцкой и Кончаловского поразил сходством с Михалковым: как выглядит

Как сообщал OBOZREVATEL, актриса Юлия Высоцкая обвенчалась со своим супругом, режиссером Андреем Кончаловским в псковском Троицком соборе.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персоны
Никита Михалков Андрей Кончаловский Юлия Высоцкая
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги