16 октября: какой завтра праздник, приметы и именинники в этот день

16 октября в Украине и во всем мире отмечаются несколько праздников, среди которых – День здорового питания, День босса и День анестезиолога. В народе отмечается Денис Позимний, также празднуется день ангела у Дениса.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 16 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Всемирный день анестезии (День анестезиолога)

Профессиональный праздник ежегодно отмечается 16 октября. Эта область медицины на официальном уровне появилась еще в середине 19 века: 16 октября 1846 года американский зубной врач Томас Мортон провел операцию под эфирным наркозом.

День босса 2020

Профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней впервые предложила установить секретарь американской компании State Farm Insurance Company Патриция Хароски в 1958 году. В 1962 году в США его официально утвердили. Позже праздник поддержали и в Европе, а в последнее время он начал набирать популярность и в Украине. В этот день принято поздравлять начальство.

Всемирный день здорового питания

День здорового питания и отказа от излишеств в еде впервые отметили в 2011 году как альтернативный ответ американскому "дню обжорства" — Национальному дню, когда можно есть то, что хочется.

Праздник напоминает о том, что ежедневное питание требует внимания и осознанности.

Денис Позимний

В этот день почитают память святого Дионисия Ареопагита, жившего в Афинах в I веке. Он был учеником апостола Павла, проповедовал христианство в Галлии. Погиб от рук язычников. В народе считалось, что в этот день выходят злые духи, которые вызывают болезни. Чтобы защититься, собиралась осиновая кора, которую всегда носили с собой, а в избе хранили осиновое полено.

Приметы 16 октября

В зайцах много жира – к долгой и холодной зиме.

Кроты в норы много соломы и жнивья наносили – к лютой зиме.

Домашняя скотина к вечеру разревелась – к ненастью.

Шиповник повторно зацвел – к теплой и долгой осени.

Темные низкие облака в небе – к похолоданию и снегопаду.

Галки собрались в стаи – к теплой погоде.

Что нельзя делать 16 октября

16 октября нельзя открывать окна – в народе считали, что так можно в дом впустить беду и всяких бесов.

В разговоре с любимым человеком в этот день нежелательно произносить слово "нет", так как это может привести к разладу в отношениях.

В народе считалось, что на Дениса можно пострадать от порчи, потому рекомендовалось беречься "от лихого глаза".

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