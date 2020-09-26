Каменских засветила упругие ягодицы на яхте. Фото

Obozrevatel
Obozrevatel
Папарацци
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Каменских засветила упругие ягодицы на яхте. Фото

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками откровенным фото.

На странице в Instagram звезда опубликовала снимок в бикини, на котором позирует на яхте. На фото певица продемонстрировала свои упругие ягодицы.

"Good morning, beautiful world (прим. Ред. Доброе утро, прекрасный мир)", – подписала сексуальное фото знаменитость.

Настя Каменских показала упругие ягодицы.

Поклонники не смогли пройти мимо пикантного снимка Каменских и засыпали звезду лестными комплиментами.

"Фигурка просто бомба! Шикарно!", "Какая красотка", "Побольше бы таких фоток", - писали фолловеры под фото Каменских.

Фанаты оставили лестные комментарии под соблазнительным фото Каменских.
Фолловеры засыпали певицу лестными комплиментами.
Поклонникам понравилось сексуальное фото Каменских.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских раскрыла секрет счастливых отношений со своим мужем Потапом (Алексей Потапенко).

Настя Каменских (NK)