Каменских засветила упругие ягодицы на яхте. Фото

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками откровенным фото.

На странице в Instagram звезда опубликовала снимок в бикини, на котором позирует на яхте. На фото певица продемонстрировала свои упругие ягодицы.

"Good morning, beautiful world (прим. Ред. Доброе утро, прекрасный мир)", – подписала сексуальное фото знаменитость.

Поклонники не смогли пройти мимо пикантного снимка Каменских и засыпали звезду лестными комплиментами.

"Фигурка просто бомба! Шикарно!", "Какая красотка", "Побольше бы таких фоток", - писали фолловеры под фото Каменских.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских раскрыла секрет счастливых отношений со своим мужем Потапом (Алексей Потапенко).