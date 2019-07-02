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Пафосная выходка Пугачевой на вокзале: скандал получил продолжение

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Скандал вокруг примадонны советской и российской эстрады Аллы Пугачевой, которая проехалась на персональном авто по перрону к поезду, набирает обороты.

В ответ на недовольство пользователей в ситуацию массово вмешались звезды, которые в большинстве своем заступились за артистку, передает "Teleprogramma".

В частности, народный артист СССР Лев Лещенко заявил, что на такой поступок вообще не стоит обращать внимания.

Пафосная выходка Пугачевой на вокзале: скандал получил продолжение

Instagram@alla_pugacheva_forum

Лев Лещенко

Лев Лещенко

"Больше нет проблем у нас в Отечестве? Алла Борисовна – публичный человек, она должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон? За ней все пристально смотрят. Это не тема для обсуждения", – жестко отреагировал он.

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Также на сторону Пугачевой встала "королева шансона" Любовь Успенская, заверив, что примадонна вполне может позволить себе вольности.

Любовь Успенская

Любовь Успенская

Телеканал "Звезда"

"Учитывая то, что сейчас в целом творится в мире: преследования, покушения, провокации. Обезопасить себя и своих детей от нападков неадекватных людей – это более чем нормально. Будьте благоразумными и чуть более снисходительными к нам, легендарным личностям", – ответила Успенская.

Следом в скандал вмешался актер Станислав Садальский, который признался в собственных "шалостях". В частности, он ходит в музеи без очереди, благодаря своей известности. "Обычно я с дочерью посещаю выставки и могу сказать только спасибо охране, за то что узнает и пускает просто так", — разоткровенничался актер.

Станислав Садальский

Станислав Садальский

Сосо Павлиашвили и вовсе рассказал, что однажды его поймали пьяным за рулем. Но известность и тут сыграла роль "госпожи удачи". Полицейские его просто отпустили.

"На рожон я никогда не лез и не требовал к себе особого внимания, потому что это смешно, не культурно и не по-джентльменски. Но, однажды, в мою молодость был случай, который изменил мое мнение по важному вопросу. Я уже был знаменит. Вышел на рассвете из ресторана, коих за ту ночь было четыре-пять, сел в машину и катался по набережной Тбилиси. Меня остановили сотрудники тогда еще ГАИ. Видят, что я не трезв, без прав и один мне говорит: "Никуда не уходи". После этих слов двое сотрудников убежали, а один остался со мной. Минут через 10 они возвращаются с шампанским. Поставили на капот и предложили выпить", – рассказал он.

Сосо Павлиашвили

Сосо Павлиашвили

РИА

Также в рядах защитников Пугачевой оказался шоумен и радиоведущий Гоген Солнцев. "Я думаю, что это связано с болезнью ног, подагрой. Ей сложно делать лишний шаг. Подобные слабости можно простить болеющему человеку, но чтобы это не мешало другим. Например, можно законодательно разрешить такси с пассажирами-инвалидами также подъезжать по перрону к вагону", — заявил он.

Гоген Солнцев и Алла Пугачева

Гоген Солнцев и Алла Пугачева

Instagram@solntcev

Певец Филипп Киркоров тоже накинулся на недовольных пафосной выходкой примадонны. Он напомнил, что Пугачева – "суперзвезда, которая заслужила". "Ее должны на руках носить! Что за времена?" — возмутился артист.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров

Алла Пугачева и Филипп Киркоров

Комсомольская правда

Также за нее заступился Владимир Винокур. Юморист отметил, что поступок примадонны объясняется тем, какой величиной на российской эстраде она является. А негативные комментарии, по его мнению, оставляют злопыхатели.

Владимир Винокур

Владимир Винокур

Кадр из видео

Тем временем скандальная блогер Лена Миро в свойственной ей манере разгромила Пугачеву в своем блоге. "Перрон – не проезжая часть. Тут дети, спешащие люди, багаж, толкучка, и посреди всего этого – автомобиль. Может он кого-то задавить, покалечить? Очевидно, что да, потому что никто его тут даже не ждет. В Риге, например, куда прибыла Пугачёва на следующий день, ничего такого никто ей не разрешил. Но то – Рига. Там людей уважают. А у нас – вот такое хамство", – написала Миро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алла Пугачева и ее знаменитый супруг Максим Галкин вместе с детьми покинули Россию. Они отправились в Юрмалу, где планировали снимать элитный котедж в фешенебельном районе на берегу Балтийского моря.

Именно поездка на отдых наделала столько шума. Примадонна приехала в Москве к вагону на авто, из-за чего на нее полилась рекой критика пользователей. Позже появились слухи, что сотрудника вокзала, который это допустил, уволят. Однако позже в РЖД опровергли данные об увольнении начальника Рижского вокзала.

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Персоны
Алла ПугачеваВладимир ВинокурЛюбовь УспенскаяСосо ПавлиашвилиСтанислав СадальскийФилипп Киркоров
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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