Отец Началовой рассказал о последних минутах жизни певицы

Российская певица Юлия Началова, которая умерла вечером 16 марта, до последнего не приходила в сознание.
Как передает Mash в Telegram-канале, об этом рассказал отец Началовой, добавив, что они с матерью хоть и были рядом в больнице, но так и не успели проститься с Юлией.
За жизнь Началовой до последнего боролись врачи, но ее сердце остановилось в 18:20. По словам отца, предварительно девушка умерла из-за абсцесса — гнойного воспаления тканей.
Юлия с отцом
Юлия Началова
OBOZREVATEL также собрал самые известные песни Началовой, которые принесли ей широкую популярность в России и соседних странах.
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