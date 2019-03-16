МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Новости шоу-бизнеса

Отец Началовой рассказал о последних минутах жизни певицы

12.6тЧитать материал на украинском

Российская певица Юлия Началова, которая умерла вечером 16 марта, до последнего не приходила в сознание.

Как передает Mash в Telegram-канале, об этом рассказал отец Началовой, добавив, что они с матерью хоть и были рядом в больнице, но так и не успели проститься с Юлией.

За жизнь Началовой до последнего боролись врачи, но ее сердце остановилось в 18:20. По словам отца, предварительно девушка умерла из-за абсцесса — гнойного воспаления тканей.

Новости
Юлия Началова умерла: последнее ее фото при жизни
Юлия с отцом

Юлия с отцом

Юлия Началова

Юлия Началова

instagram

OBOZREVATEL также собрал самые известные песни Началовой, которые принесли ей широкую популярность в России и соседних странах.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Юлия Началова
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
20
2
Смешно
0
Интересно
35
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения