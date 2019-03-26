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"От Лазарева?" Лорак заинтриговала сеть загадочным фото

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Украинская певица Ани Лорак, которая недавно развелась с мужем, похвасталась в сети букетом красных роз.

Соответствующий снимок артистка опубликовала в своем Instagram. Фото, на котором она сверкнула улыбкой, Лорак подписала "Life is beautiful".

Пользователи тут же принялись разгадывать, кто же преподнес певице цветы. Большинство фанатов предположили, что букет Лорак подарил российский певец Сергей Лазарев, роман с которым ей приписывают уже не в первый раз.

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"От Лазарева?" Лорак заинтриговала сеть загадочным фото

"Кто же подарил?", "Может Сергей?", "Кто такую красоту подарил? Сережа Лазарев? Жизнь прекрасна, когда о вас заботятся", – написали в комментариях.

Многие также отметили цветущий вид Лорак, который натолкнул пользователей на мысль о новых отношениях певицы.

"Просто светитесь от счастья", "Счастливая очень", "Походу, у кого-то было рандеву", – прокомментировали они.

"От Лазарева?" Лорак заинтриговала сеть загадочным фото
"От Лазарева?" Лорак заинтриговала сеть загадочным фото
"От Лазарева?" Лорак заинтриговала сеть загадочным фото
"От Лазарева?" Лорак заинтриговала сеть загадочным фото
"От Лазарева?" Лорак заинтриговала сеть загадочным фото
"От Лазарева?" Лорак заинтриговала сеть загадочным фото
"От Лазарева?" Лорак заинтриговала сеть загадочным фото
"От Лазарева?" Лорак заинтриговала сеть загадочным фото
"От Лазарева?" Лорак заинтриговала сеть загадочным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак и Сергей Лазарев вместе провели каникулы на популярном американском курорте Майами. Также позже стало известно, что вместе с Лорак и Лазаревым отдыхали российский поп-король Филипп Киркоров и украинская гимнастка Лилия Подкопаева.

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Персоны
Ани ЛоракСергей Лазарев
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