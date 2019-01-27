''Останетесь в США?'' Каменских заинтриговала поклонников новым видео

Украинская поп-дива Настя Каменских заинтриговала поклонников появлением на американском телевидении.

В Instagram певица опубликовала фрагмент интервью одному из телеканалов, выразив восторг и самые положительные эмоции от его результата. "Было просто потрясающе", — отметила она.

"Настя, а может вы останетесь в США навсегда?" "Открываете Америку?" — интересуются ее поклонники, отмечая высокий уровень владения иностранным языком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских озадачила поклонников откровенным фото. В сети заподозрили, что певица ждет ребенка.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!