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''Останетесь в США?'' Каменских заинтриговала поклонников новым видео

1.2тЧитать материал на украинском

Украинская поп-дива Настя Каменских заинтриговала поклонников появлением на американском телевидении.

В Instagram певица опубликовала фрагмент интервью одному из телеканалов, выразив восторг и самые положительные эмоции от его результата. "Было просто потрясающе", — отметила она.

"Настя, а может вы останетесь в США навсегда?" "Открываете Америку?" — интересуются ее поклонники, отмечая высокий уровень владения иностранным языком.

Новости
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''Останетесь в США?'' Каменских заинтриговала поклонников новым видео
''Останетесь в США?'' Каменских заинтриговала поклонников новым видео
''Останетесь в США?'' Каменских заинтриговала поклонников новым видео
''Останетесь в США?'' Каменских заинтриговала поклонников новым видео
''Останетесь в США?'' Каменских заинтриговала поклонников новым видео
''Останетесь в США?'' Каменских заинтриговала поклонников новым видео
''Останетесь в США?'' Каменских заинтриговала поклонников новым видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских озадачила поклонников откровенным фото. В сети заподозрили, что певица ждет ребенка.

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Персона
Настя Каменских (NK)
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