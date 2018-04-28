Оскандалился с Крымом: легендарный рок-музыкант собрался в Киев

Группа "Аквариум" российского певца и музыканта Бориса Гребенщикова, который ранее захотел выступить в оккупированном РФ Крыму, собрался дать концерт в Киеве.

Событие запланировано на 21 и 22 июня. Более того, затем Гребенщиков намерен также выступить в Одессе и во Львове.

Инициативу Гребенщикова приехать в Украине в Facebook прокомментировал журналист Айдер Муждабаев. Он припомнил музыканту недавние слова о желании выступить в Крыму в случае "разумного" предложения. Более того, Гребенщиков заявил, что готов дать концерты даже в оккупированных Донецке и Луганске.

"И вот скоро приедет. Продолжаю его слушать, некоторые песни, как музыканта уважаю, как человека больше нет. Мелко. Несерьезно. Просто певец и все", - написал Муждабаев.

Как писал "Обозреватель", ранее Гребенщиков объяснил скандальное заявление о Крыме.