Звезды ''Игры престолов'' прорекламировали украинскую кинопремию в США

Актеры фэнтези-саги "Игра престолов" сфотографировались с украинским журналом VGLcinema, выпуск которого посвящен отечественной кинопремии "Золота дзига".

Эмилия Кларк, Мэйси Уильямс, Софи Тернер, Кит Харингтон и Николай Костер-Вальдау познакомились с премией и украинскими коллегами в нью-йоркском Radio City Music Hall. Снимки публикует в Facebook "Телекритика".

Николай Костер-Вальдау

Софи Тернер

Кит Харингтон

Эмилия Кларк

Мэйси Уильямс

Церемония вручения премий "Золота дзига" состоится уже 19 апреля. Лидерами среди номинантов в этом году оказались фильм Ярослава Лодыгина "Дике поле", "Брама" Владимира Тихого и "Коли падають дерева" Марыси Никитюк – они получили 12, 12 и 10 номинации соответственно. Всего в этом году академики получили 97 заявок.

На премию "Лучший фильм" в этом году претендуют:

"Дике поле", Ярослав Лодыгин

"Донбас", Сергей Лозница

"Брама", Владимир Тихий

"Гірська жінка: на війні", Бенедикт Эрлингссон

"Коли падають дерева", Марыся Никитюк

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