Звезды ''Игры престолов'' прорекламировали украинскую кинопремию в США

Актеры фэнтези-саги "Игра престолов" сфотографировались с украинским журналом VGLcinema, выпуск которого посвящен отечественной кинопремии "Золота дзига".
Эмилия Кларк, Мэйси Уильямс, Софи Тернер, Кит Харингтон и Николай Костер-Вальдау познакомились с премией и украинскими коллегами в нью-йоркском Radio City Music Hall. Снимки публикует в Facebook "Телекритика".
Николай Костер-Вальдау
Софи Тернер
Кит Харингтон
Эмилия Кларк
Мэйси Уильямс
Церемония вручения премий "Золота дзига" состоится уже 19 апреля. Лидерами среди номинантов в этом году оказались фильм Ярослава Лодыгина "Дике поле", "Брама" Владимира Тихого и "Коли падають дерева" Марыси Никитюк – они получили 12, 12 и 10 номинации соответственно. Всего в этом году академики получили 97 заявок.
На премию "Лучший фильм" в этом году претендуют:
"Дике поле", Ярослав Лодыгин
"Донбас", Сергей Лозница
"Брама", Владимир Тихий
"Гірська жінка: на війні", Бенедикт Эрлингссон
"Коли падають дерева", Марыся Никитюк
Читайте также на OBOZREVATEL краткий обзор 5 лучших украинских фильмов 2018 года по версии OBOZREVATEL.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Игра Престолов" на OBOZREVATEL.