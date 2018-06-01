"Звездный" отпуск: где и как отдыхают украинские артисты

Артисты стараются выделить в плотном концертном графике и работе на студии время на путешествия по Украине или за рубеж.

Отдых певицы Alyosha трудно назвать длительным. Певица всего на пару дней вырвалась в Хмельницкую область вместе с мужем, Тарасом Тополей. Alyosha поделилась фото из поездки на своей странице в Instagram, оставив к ней нежную подпись “І нехай весь світ зачекає...”. Подписчики певицы в комментариях не поскупились на комплименты гармоничной паре.

Instagram Alyosha

Instagram Alyosha

Певица VALEVSKAYA для отдыха выбрала южное побережье Кипра. Вместе с мужем и друзьями исполнительница отлично проводит время в Лимасоле, чем она и делится на своей странице в Facebook. VALEVSKAYA не забывает и о фотографиях в купальниках. Певица смело позирует в бикини, демонстрируя спортивную фигуру и идеальный пресс.

Facebook VALEVSKAYA

Facebook VALEVSKAYA

Facebook VALEVSKAYA

Певица Наталья Гордиенко отправилась в солнечную Грецию. Муж исполнительницы, раллийный штурман Павел Черепин, принимает участие в "Ралли Акрополис". Наталья не только поддерживает супруга в подготовке к важному соревнованию, но и успевает насладиться местными достопримечательностями. Не забывает Гордиенко и о своем видеоблоге: в ближайшее время певица обещает новый выпуск влога, в котором она поделится впечатлениями от поездки.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезды отечественного шоу-бизнеса также отмечают День защиты детей 2018, активно показывая поклонникам фото своих наследников.