Звездного "кандидата в президенты" Украины высмеяли за дружбу с Януковичем

Украинские писатели Юрий Винничук и Андрей Кокотюха посмеялись над словами певца Иво Бобула, который ранее заявил о намерениях пойти в президенты Украины и рассказал о дружбе с экс-грантом-беглецом Виктором Януковичем.

На личных страницах в Facebook писатели привели выдержки из интервью народного артиста Украины, в которых тот расхвалил Януковича и вспомнил о выступлении на свадьбе его сына.

"Все! Это удар! Какое разочарование! Теперь только Дзидзьо!" - посмеялся Винничук.

"Мне тут подсказали, что Дзидзьо нет 35 лет. Олег Винник, без вариантов. Ему 44", - посмеялся в ответ Кокотюха.

Под постами писателей продолжились активные дискуссии. Некоторые пользователи сети гневно отозвались о заявлениях Бобула, некоторые же отреагировали с юмором.

"Бобул никогда не впечатлял интеллектом", "Бобул - мелкий ворюга. Естественно, что он восхищался мастером этого дела", - отметили под постами.

Напомним, в одном из последних интервью эстрадный певец Иво Бобул заявил, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович был "хорошим человеком" и ему нужно было остаться в стране, "чтобы довести все до конца".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Иво Бобул указал на упущение Украины с Донбассом.