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Звездная соратница ''Л/ДНР'' похвалилась странным подарком для жены Трампа

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Российская исполнительница Вика Цыганова, известная активной поддержкой "русского мира" и террористов на Донбассе, похвалилась подарком, который отправила Меланье Трамп, жене американского президента Дональда Трампа.

Как отметила скандальная звезда в интервью порталу "Собеседник", первой леди США она выслала некую "душегрейку" из личной коллекции меховых изделий.

Звездная соратница ''Л/ДНР'' похвалилась странным подарком для жены Трампа

Фото: sobesednik.ru

Как отметила артистка, помимо карьеры на сцене она является дизайнером мехового бренда. Все свои изделия Цыганова назвала уникальными и достойными выставки, которую она намерена организовать в ближайшее время. По словам звезды, ее вещи нравятся даже молодежи, о них якобы не раз писали хвалебные посты в соцсети.

Помимо этого певица похвасталась и тем, что недавно отправила личный подарок жене американского президента, бывшей модели Меланье Трамп.

"Кстати, я отправила супруге президента США Дональда Трампа Меланье подарок – жакет из соболя и кашемира "душегрейка". Надеюсь, что он ей понравился, и она будет носить его в повседневной жизни", – рассказала Цыганова.

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Получила ли подарок 48-летняя супруга гаранта США и будет ли носить его с удовольствием, на данный момент не известно.

Дональд и Меланья Трамп

Дональд и Меланья Трамп

Фото: pinterest.com

Дональд и Меланья Трамп

Дональд и Меланья Трамп

Фото: pinterest.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, российский хитмейкер Егор Крид нарвался на критику после концерта в США. Причиной стало надменное и хамское поведение звезды на сцене и неуважительное отношение к поклонникам.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Вика ЦыгановаМелания Трамп (Melania Trump)
Место
Россия
Тег
Новости России
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andrei andrei
andrei andrei
Обоз, Цыганова давно не звезда. И тем более, не скандальная. Лексикон расширяйте.
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