"Злобные д*билы" Макаревича: Орлуша защитил музыканта стихами

Российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) вступился за музыканта и лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича, оказавшегося под шквалом критики из-за высказывания в соцсети о госпропаганде в РФ, которая делает из людей "злобных дебилов".

На личной странице в Facebook Орлуша разместил ироничные строки, в которых также упомянул, как Министр иностранных дел России Сергей Лавров позволил себе назвать "дебилами" журналистов во время заседания ОБСЕ в декабре 2016 года.

"Сегодня - битва с дураками", - коротко прокомментировал поэт свое новое сочинение.

facebook.com/orlusha

Всего за несколько часов пост Орлуши собрал более тысячи лайков. Фолловеры поэта посмеялись над колкими строками и поддержали Андрея Макаревича.

Напомним, в дискуссиях на личной странице в Facebook Андрей Макаревич отметил: "мне кажется они (власти РФ - ред.) открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов". При этом росСМИ тут же сообщили, что музыкант "назвал россиян дебилами", что привело к скандалу.

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