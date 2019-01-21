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''Жутко... Как восковая кукла'': Галкин всполошил сеть странным снимком с Пугачевой

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Российский комик и пародист Максим Галкин, супруг примадонны Аллы Пугачевой, вызвал недоумение среди пользователей сети новым семейным снимком.

Шоумен вместе с Пугачевой сфотографировались перед выходом в свет. Также на кадре изображены их дети Гарри и Лиза. Фотографию Максим опубликовал на своей личной странице в Instagram.

"У папы с мамой вечерний выход", – написал Галкин.

Многие его фолловеры были крайне удивлены внешним видом Пугачевой. Большинство из них отметили, что 69-летняя примадонна выглядит неестественно и даже "жутко".

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"Жуткий фотошоп. Как восковая кукла. Даже смешно выглядеть так в ее возрасте. Нужно быть достойно ухоженной в ее годы, а это уже..." – возмутились некоторые подписчики.

"Это бабушка Алла? Совсем неузнаваема!" – добавили другие.

''Жутко... Как восковая кукла'': Галкин всполошил сеть странным снимком с Пугачевой

''Жутко... Как восковая кукла'': Галкин всполошил сеть странным снимком с Пугачевой

''Жутко... Как восковая кукла'': Галкин всполошил сеть странным снимком с Пугачевой

''Жутко... Как восковая кукла'': Галкин всполошил сеть странным снимком с Пугачевой

''Жутко... Как восковая кукла'': Галкин всполошил сеть странным снимком с Пугачевой

''Жутко... Как восковая кукла'': Галкин всполошил сеть странным снимком с Пугачевой

''Жутко... Как восковая кукла'': Галкин всполошил сеть странным снимком с Пугачевой

''Жутко... Как восковая кукла'': Галкин всполошил сеть странным снимком с Пугачевой

Как сообщал OBOZREVATEL, российский актер и продюсер Стас Садальский, известный своими скандальными высказываниями о звездах шоу-бизнеса, "прошелся" по биографии примадонны Аллы Пугачевой, указав на странный нюанс. Так, он отметил, что примадонна публично врет о своем возрасте и на самом деле якобы является на несколько лет старше.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Алла ПугачеваМаксим Галкин
Теги
шоу-бизнесНовости России
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Червоний Данило
Червоний Данило
https://i.gyazo.com/69be1222428e13235fd227a107fd8102.png Пугачихи на самом деле 72 года. в апреле будет 73!
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Шо за рецепт? Так помолодела!?? Девица на выданье. А Садальский правду написал ,бабушке 73.
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