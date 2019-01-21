''Жутко... Как восковая кукла'': Галкин всполошил сеть странным снимком с Пугачевой

Российский комик и пародист Максим Галкин, супруг примадонны Аллы Пугачевой, вызвал недоумение среди пользователей сети новым семейным снимком.

Шоумен вместе с Пугачевой сфотографировались перед выходом в свет. Также на кадре изображены их дети Гарри и Лиза. Фотографию Максим опубликовал на своей личной странице в Instagram.

"У папы с мамой вечерний выход", – написал Галкин.

Многие его фолловеры были крайне удивлены внешним видом Пугачевой. Большинство из них отметили, что 69-летняя примадонна выглядит неестественно и даже "жутко".

"Жуткий фотошоп. Как восковая кукла. Даже смешно выглядеть так в ее возрасте. Нужно быть достойно ухоженной в ее годы, а это уже..." – возмутились некоторые подписчики.

"Это бабушка Алла? Совсем неузнаваема!" – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский актер и продюсер Стас Садальский, известный своими скандальными высказываниями о звездах шоу-бизнеса, "прошелся" по биографии примадонны Аллы Пугачевой, указав на странный нюанс. Так, он отметил, что примадонна публично врет о своем возрасте и на самом деле якобы является на несколько лет старше.

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