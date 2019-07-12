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"Жестокая болезнь": запрещенный в Украине актер поплакался на пропагандистском телемосте

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Знаменитый российский режиссер Владимир Меньшов пожаловался, что является запрещенным в Украине.

Такое заявление он сделал во время телемоста под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1" в пятницу, 12 июля.

"К сожалению, могу рассказать только по телевизову, потому что доступа в Украину у меня нет. Я в списке запрещенных. Можно ли было подумать, что такой морок снизойдет на наши головы, что не пускают в страну. Аж до этого (дошло. - Ред.). Я к этому отношусь, как к какой-то жестокой болезни, которая должна кончиться, потому что так не может быть по-человечески, чтобы нельзя было в Киев съездить", – поплакался Меньшов.

Владимир Меньшов

Владимир Меньшов

Скриншот

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Тем временем, ведущий Андрей Малахов спросил у режиссера, куда бы ему хотелось попасть в Киеве. Тот ответил, что очень хотел бы вновь пройтись по Владимирской горке. "Неописуемо красивое место".

Ведущие "Надо поговорить"

Ведущие "Надо поговорить"

Напомним, что Служба безопасности Украины провела проверку информации о финансировании террористов "ДНР" российским режиссером Владимиром Меньшовым. Сам россиянин признавался, что "действительно передал некую сумму денег для Донбасса".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

  • После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

  • Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

  • Также в Киеве состоялся митинг у здания телеканала NewsOne. В акции участвовали около сотни человек. Некоторые участники подожгли файеры и дымовые шашки, были слышны взрывы пиротехники.

  • Нацсовет на внеочередном заседании постановил начать проверку телеканала NewsOne на предмет государственной измены.

  • 10 июля Тарас Козак, который якобы владеет телеканалом NewsOne, сказал, что телемост состоится.

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Персоны
Владимир Меньшов Андрей Малахов
Место
Россия
Тег
пропаганда
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Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ватан Меньшов- спонсор террористов.
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5
1
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Собрали кладбище путиноидов
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7
1
Виня Ксения
Виня Ксения
Заколупали лезть в Украину со своим грязным свиным рылом.
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7
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