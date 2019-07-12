"Жестокая болезнь": запрещенный в Украине актер поплакался на пропагандистском телемосте

Знаменитый российский режиссер Владимир Меньшов пожаловался, что является запрещенным в Украине.

Такое заявление он сделал во время телемоста под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1" в пятницу, 12 июля.

"К сожалению, могу рассказать только по телевизову, потому что доступа в Украину у меня нет. Я в списке запрещенных. Можно ли было подумать, что такой морок снизойдет на наши головы, что не пускают в страну. Аж до этого (дошло. - Ред.). Я к этому отношусь, как к какой-то жестокой болезни, которая должна кончиться, потому что так не может быть по-человечески, чтобы нельзя было в Киев съездить", – поплакался Меньшов.

Владимир Меньшов Скриншот

Тем временем, ведущий Андрей Малахов спросил у режиссера, куда бы ему хотелось попасть в Киеве. Тот ответил, что очень хотел бы вновь пройтись по Владимирской горке. "Неописуемо красивое место".

Ведущие "Надо поговорить"

Напомним, что Служба безопасности Украины провела проверку информации о финансировании террористов "ДНР" российским режиссером Владимиром Меньшовым. Сам россиянин признавался, что "действительно передал некую сумму денег для Донбасса".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

Также в Киеве состоялся митинг у здания телеканала NewsOne. В акции участвовали около сотни человек. Некоторые участники подожгли файеры и дымовые шашки, были слышны взрывы пиротехники.

Нацсовет на внеочередном заседании постановил начать проверку телеканала NewsOne на предмет государственной измены.

10 июля Тарас Козак, который якобы владеет телеканалом NewsOne, сказал, что телемост состоится.

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