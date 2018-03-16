Жан Рено признался Порошенко, чем его поразила Украина

Звезда французского кино Жан Рено, который недавно приехал в Карпаты на съемки украинско-французского фильма "Последний шаг", в четверг, 15 марта, встретился с президентом Украины Петром Порошенко и его супругой Мариной.

Как оказалось, заинтересовал актера не только украинский язык, на котором спустя несколько съемочных дней заговорил "Леон-киллер", но и природа Карпат. Своими впечатлениями артист охотно поделился с президентом Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

Фото: president.gov.ua

Порошенко признался актеру, что искренне рад встрече, так как давно является поклонником фильмов с его участием. При этом президент подчеркнул важность участия Жана Рено в картине "Последний шаг" и отметил, что визит артиста послужит хорошим промоушеном для Украины.

В свою очередь, Рено рассказал о своих впечатлениях от съемочного процесса, а также признался, что был поражен красотой украинской природы, которую имел возможность наблюдать в Карпатах, где проходила часть работы над лентой.

Фото: president.gov.ua

"Замечательное место - озеро Синевир..." - отметил он.

Наряду с этим артист посоветовал кинопродюсерам обратить внимание на Украину, как место для съемок.

"Очень важно иметь способность рассказывать историю страны, поскольку это определенным образом объединяет, цементирует людей, которые могут видеть свою историю", - указал актер.

Фото: president.gov.ua

Как стало известно ранее, пришлась по вкусу артисту и украинская кухня, в частности, банош и деруны местного приготовления.

Читайте также на "Обозревателе", как покидая Закарпатье, Жан Рено тепло попрощался с местными жителями.