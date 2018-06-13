Засыпал во время интима: Потап откровенно рассказал о личном

Украинский продюсер и хитмейкер Потап засыпал во время интима и посещал нудистский пляж. Исполнитель был бы не против оказаться в женском теле и, судя по всему, снимал интимные фото на телефон.

На эти и другие вопросы о личной жизни Потап ответил в студии радиостанции "Люкс ФМ". Запись откровенного блица с артистом позже была опубликована на канале станции в YouTube.

Отвечая на каверзные вопросы радиоведущих, Потап признался, что писал непристойные надписи в парадном, пользовался услугами психолога, также засыпал в кинотеатре и во время интима. Продюсер посещал нудистский пляж и целовал свой бицепс, падал в ванной и упускал свой мобильный в унитаз.

Потап уверенно заявил, что хотел бы ощутить себя в теле женщины, но не имеет желания быть президентом. Замешкался с ответом артист на последнем вопросе, снимал ли он когда-нибудь интимные фото на мобильный.

"Не знаю, как я стану президентом после этого, нет", - ответил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Настю Каменских и Потапа заподозрили в тайной свадьбе.