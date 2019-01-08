''Зачем уже скрывать?'' Потапа и Каменских поймали на совместном отдыхе

Украинского рэпера, лидера группы MOZGI Потапа (Алексея Потапенко) поймали на совместном отдыхе с поп-дивой Настей Каменских, с которой ему приписывают роман.

Артист опубликовал снимок в своем аккаунте в Instagram, где позирует в бассейне. Многие пользователи сети заметили, что ранее Настя показывала фото, сделанное на той же локации, что и у Потапа.

В комментариях фанаты предположили, что Потап и Настя отдыхают вместе. Некоторые также пристыдили звезд за то, что они якобы продолжают скрывать свои отношения и отказываются комментировать личную жизнь.

Потап и Настя Каменских на отдыхе

"Класс, у Насти фото возле этого же бассейна", – подметили пользователи.

"Вместе с Настей отдыхают. Зачем скрывать отношения, когда и так все в округе знают", – возмутились другие.

Настя Каменских на отдыхе Instagram @kamenskux (скриншот из Stоries)

Отметим: слухи о том, что между Потапом и Настей Каменских – роман, начали распространяться еще в 2017 году. Тогда именитый дуэт "Потап и Настя" был поставлен на паузу, а также Алексей Потапенко развелся с супругой Ириной Горовой. После этих событий Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминает обручальное, однако комментировать свои отношения отказалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи сети неоднократно "ловили" Потапа и Каменских на совместном отдыхе. Так, в сентябре 2018 года артисты одновременно публиковали фото из Майами, штат Флорида (США). Также в августе фанаты Насти Каменских и Потапа (Алексея Потапенко) подловили их на совместном отдыхе в Италии.