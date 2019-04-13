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Юбилейный банкет Пугачевой обойдется в "миллион-миллион", но не роз

1.4тЧитать материал на украинском

Юбилейный банкет примадонны Аллы Пугачевой на 150 человек обойдется в миллион рублей (416 тысяч грвен).

По данным "Комсомольской правды", друзья артистки, которой 15 апреля исполнится 70 лет, арендовали на 20 апреля ресторан в Москве на Рублевке.

Уточняется, что зал не может вместить всех гостей Пугачевой, потому организаторам праздника пришлось договориться с руководством заведения, чтобы закрыть на целый день весь ресторан.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

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"Средний чек у нас — 5 тысяч рублей, плюс ресторан будет закрыт весь день, вот и считайте. Даже больше миллиона выйдет", — рассказали в ресторане, где пройдет мероприятие.

Сам юбилей Пугачева встретит в кругу семьи в своем поместье, которое находится в деревне Грязь.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин

instagram@maxgalkinru

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Персона
Алла Пугачева
Место
РоссияМосква
Теги
юбилейшоу-бизнес
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