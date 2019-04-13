Юбилейный банкет Пугачевой обойдется в "миллион-миллион", но не роз

Юбилейный банкет примадонны Аллы Пугачевой на 150 человек обойдется в миллион рублей (416 тысяч грвен).
По данным "Комсомольской правды", друзья артистки, которой 15 апреля исполнится 70 лет, арендовали на 20 апреля ресторан в Москве на Рублевке.
Уточняется, что зал не может вместить всех гостей Пугачевой, потому организаторам праздника пришлось договориться с руководством заведения, чтобы закрыть на целый день весь ресторан.
Алла Пугачева
politeka.net
"Средний чек у нас — 5 тысяч рублей, плюс ресторан будет закрыт весь день, вот и считайте. Даже больше миллиона выйдет", — рассказали в ресторане, где пройдет мероприятие.
Сам юбилей Пугачева встретит в кругу семьи в своем поместье, которое находится в деревне Грязь.
Алла Пугачева и Максим Галкин
instagram@maxgalkinru
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 апреля Пугачева даст масштабный сольный концерт в Кремлевском дворце в честь 70-летия.
Из-за нашумевшего мероприятия разгорелся ряд скандалов. В сети возмутились, что государственное учреждение предоставило спонсорскую помощь в размере 40 млн рублей.
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Пугачева высокомерно и корыстно использует свое имя, получая такие деньги.
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян отметил, что артистка разъярила публику, "помахав перед ней красной тряпкой".
Также появилась информация, что Пугачева будет петь под фонограмму при стоимости билета в 300 тысяч рублей, хотя в афишах указывалось, что будет живой звук.
8 апреля российские артисты отпраздновали юбилей примадонны Пугачевой громким концертом в Москве.
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