Юбилейный банкет Пугачевой обойдется в "миллион-миллион", но не роз

Юбилейный банкет примадонны Аллы Пугачевой на 150 человек обойдется в миллион рублей (416 тысяч грвен).

По данным "Комсомольской правды", друзья артистки, которой 15 апреля исполнится 70 лет, арендовали на 20 апреля ресторан в Москве на Рублевке.

Уточняется, что зал не может вместить всех гостей Пугачевой, потому организаторам праздника пришлось договориться с руководством заведения, чтобы закрыть на целый день весь ресторан.

Алла Пугачева politeka.net

"Средний чек у нас — 5 тысяч рублей, плюс ресторан будет закрыт весь день, вот и считайте. Даже больше миллиона выйдет", — рассказали в ресторане, где пройдет мероприятие.

Сам юбилей Пугачева встретит в кругу семьи в своем поместье, которое находится в деревне Грязь.

Алла Пугачева и Максим Галкин instagram@maxgalkinru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!