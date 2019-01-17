''Я – та еще распутная девка!'' Повзрослевшая ''Ранетка'' пикантно рассказала о личном

Российская певица и актриса, солистка некогда популярного девичьего коллектива "Ранетки" Евгения Огурцова рассказала поклонникам в сети о неудачном любовном опыте.

Так, артистка поделилась со своими подписчиками в Instagram личной историей о бывших, а также прикрепила к публикации весьма пикантную фотографию, что добавило посту иронии.

"Вы общаетесь со своими бывшими? Я практически со всеми осталась в хороших отношениях! Но был у меня один "очаровательный" индивид, отношения наши разладились, когда он уехал на концерт в другой город и изменил мне с какой-то шестнадцатилетней роковой красоткой. Но, внимание! В итоге выставил все так, будто мы разошлись из-за того, что я та еще распутная девка! Ведь я ему, благородному рыцарю, досталась не девственницей", – иронично рассказала 28-летняя Женя.

Помимо шутливых историй Огурцова в социальной сети также поделилась и весьма неприятной новостью. Девушка призналась, что ее левый глаз практически полностью перестал видеть. После длительных анализов врачи рассказали о страшном диагнозе — атрофия сетчатки глаза.

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"Это не лечится! Ни в России, ни в Германии, ни где-либо еще. Это очень редкое заболевание, поэтому мне очень долго не могли поставить диагноз. Одна из причин его возникновения – это генная мутация", – поделилась Евгения.

Евгения Огурцова – экс-солистка группы "Ранетки", а также блогерша, актриса театра и кино и автор песен. В девичем коллективе она участвовала с 2005 года до момента окончательного распада коллектива в 2013 году. Как выглядит повзрослевшая певица смотрите ниже:

Отметим, "Ранетки" – популярная в 2005-2009 годах подростковая рок-группа, о которой на росТВ был снят сериал. В настоящее время коллектива не существует, а его повзрослевшие участницы выглядят так:

Анна Руднева:

Анна Байдавлетова:

Елена Третьякова:

Наталья Щелкова:

Валерия Козлова:

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети обрел популярность новый флешмоб "#10yearschallenge", суть которого показать два снимка, которые сделаны в нынешнем году и 10 лет назад. Популярные российские, украинские и голливудские звезды также не обошли его стороной.

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