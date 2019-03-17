''Я никому не завидую'': жизнь Юлии Началовой в 10 цитатах

В сети не утихает ажиотаж вокруг смерти 38-летней певицы, звезды 90-х Юлии Началовой. Близкие отказываются верить в происходящее, коллеги публикуют совместные фото и воспоминания об ушедшей артистке.

Вспомнили в сети и главные цитаты исполнительницы. Как пишет Life, фразы Юлии Началовой из различных интервью и постов в соцсети отражают главные принципы ее жизни. Что говорила исполнительница о жизни, профессии, мужчинах, о себе и своем здоровье.

Напомним, 38-летняя Юлия Началова последнее время пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа она была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.

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