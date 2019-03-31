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"Я готова, меня ничего не останавливает": Каменских заинтриговала заявлением о беременности

2.6тЧитать материал на украинском

Украинская поп-певица Настя Каменских (NK) призналась, что женское счастье для нее является главной составляющей в жизни, и она очень хочет иметь полноценную семью, а также родить ребенка.

Так, артистка подчеркнула, что наконец-то осознала: она полностью готова для материнства. Об этом она рассказала в интервью для проекта "Экзамен с Ефросининой" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"До этого я была ребенком, но теперь поняла, что уже я подхожу к этому. Мне прям хочется семью, я прохожу новый этап. Популярность – это "скоропортящийся продукт", она быстро проходит. А семья – это любимый человек, ребеночек... Я готова", – разоткровенничалась Настя.

Настя Каменских и Потап

Настя Каменских и Потап

Instagram @kamenskux

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На вопрос о том, представляет ли артистка себя беременной и что ее останавливает сейчас, она ответила, что преград для рождения ребенка у нее нет.

"Я представляю себя в положении. Я только-только к этому подхожу. Меня ничего не пугает, я точно знаю, что я все сделаю. Меня ничего не останавливает", – подытожила Каменских.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Настя Каменских опровергла слухи о беременности, которые активно распространяются ее поклонниками. Артистка рассказала, что никогда не была беременной, но очень хочет детей.

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Персоны
Настя Каменских (NK)Маша Ефросинина
Тег
шоу-бизнес
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