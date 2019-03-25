"Я больше не могу..." Топалов рассказал о серьезной болезни

Российский певец Влад Топалов, супруг украинской телеведущей Регины Тодоренко, рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, с которыми не может совладать уже почти два месяца.

Так, еще в начале февраля 2019 года Топалов сообщил о том, что заболел и ему не разрешали контактировать с родными. Спустя более чем полтора месяца артист написал на своей странице в Instagram, что так и не смог справиться с заболеванием.

"В этом выражении лица, мне кажется, собраны все мои эмоции, касательно состояния моего здоровья, голоса и прочего. Я больше не могу лечиться", – посетовал Топалов. При этом артист добавил "красноречивое" фото, на котором изображен весьма уставшим и с ингалятором.

В комментариях поклонники принялись поддерживать Влада и высказали ему пожелания скорейшего выздоровления.

"Держись, ты сильнее болезни! Пусть она тебя боится", – написали фолловеры певца.

"Все будет хорошо, просто организм устал", – добавили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, первое сообщение о своей болезни Топалов оставил в сети 11 февраля 2019 года. Спустя несколько недель после этого певец добавил, что заболевание не отступает. Из-за проблем со здоровьем у артиста пострадал голос, в связи с чем он не может вести концертную деятельность.

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