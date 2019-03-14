"Выберу его, а не карьеру": Каменских ошарашила заявлением о своем любовнике

Украинская певица Настя Каменских рассказала о своих отношениях, которые ранее тщательно скрывала. Она в очередной раз отметила, что не будет называть конкретного имени своего избранника, но отметила, что тот является ее единомышленником во всем, и ради него, если будет такая необходимость, она готова бросить карьеру.

Также Настя намекнула, что их с возлюбленным связывает общая сфера деятельности и это пока что очень помогает ее работе. Об этом шла речь в интервью изданию Cosmopolitan.

"У меня любовь огромная и взаимная. И это чувство так превозносит, что мне все по плечу. Благо мой любимый – единомышленник, который сопутствует моей работе. И если мне однажды придется выбирать между карьерой и любовью, я всегда выберу любовь", – ошарашила признанием Каменских.

Каменских и Винник Хроника.инфо

Также Настя добавила, что именно ей нравится в ее мужчине.

"Это внутренний огонь. То состояние, когда ты возбуждаешь одним взглядом. Человек заводит харизмой. А еще меня, например, возбуждают мужские икры и руки. Если у мужчины некрасивые пальцы, то я не смогу быть с ним. Такой пунктик", – удивила звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Настя Каменских интригующе рассказала о своем таинственном любовнике, не называя его имени. Артистка при этом невзначай намекнула на известного певца Олега Винника.

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