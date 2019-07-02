"Вы подох**ли!" Скрыпин налетел на "Квартал" после скандала с шоу Жидкова

Украинский журналист Роман Скрыпин гневно раскритиковал новое шоу студии "Квартал 95" "Де-Мократия?", автором которого является шоумен-"кварталовец" Валерий Жидков.

В первом выпуске Жидков должен был критиковать президента и своего экс-коллегу Владимира Зеленского. Однако многим, в том числе и Скрыпину, его отношение к Зеленскому показалось слишком лояльным и "кумовским". В связи с этим на личной странице в Facebook Роман оставил матерный пост в адрес Валерия (смотрите видео в конце новости).

Он также обратился и к другим актерам "Квартала" с требованием покинуть Украину и "не открывать рот" в адрес страны. Судя по всему, его также разъярил тот факт, что об украинской политике рассуждает именно Жидков, который родился и вырос в городе Тамбове, РФ.

Жидков и Скрыпин

"А теперь я скажу, что вы, чувачки, немножко под**уели. Кто ты, что ты, откуда? Где ты был, где жил, возвращайся немедленно домой. Валерий Жидков, у**буй немедленно. Как и остальные из "Квартала". Вы здесь "не але", вы здесь не надо. И не таким, как вы, открывать рот на мою страну. Адиос!" – разразился критикой Скрыпин.

В комментариях под постом многие пользователи поддержали мнение Романа, однако некоторых все же смутила такая резкость в сторону Жидкова и "Квартала".

"Киселевщиной" попахивает. Правильно, но чуть раньше нужно было об этом говорить, сейчас нужно выгонять, причем силой, сами не пойдут", – прокомментировали фолловеры Романа.

"А что уже Жидков сделал, я ничего не понимаю", – озадачились другие пользователи.

Первый выпуск шоу Валерия Жидкова "Де-Мократия?": смотреть онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL, первый выпуск авторского шоу Валерия Жидкова "Де-Мократия?" спровоцировал бурные споры в сети. Многие пользователи посчитали, что Жидков стал украинским прототипом российского пропагандиста Дмитрия Киселева.

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