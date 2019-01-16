Всемирный день The Beatles: любопытный тест о "ливерпульской четверке"

16 января поклонники творчества британской группы The Beatles отмечают Всемирный день "ливерпульской четверки", введенный организацией ЮНЕСКО в 2001 году.

Дата для учреждения музыкального праздника была выбрана не случайно. Именно 16 января в родном городе музыкантов - Ливерпуле - открылся клуб The Cavern ("Пещера"), где, по сути, и начали свой путь к славе будущие звезды и виновники массовой истерии, именуемой "битломанией". Ко дню The Beatles OBOZREVATEL предлагает читателям пройти любопытный тест и ответить на вопросы о группе, ее творчестве и не только.

Именитый журнал о музыке Rolling Stone поместил The Beatles на 1-е место в списке "величайших исполнителей всех времен". В списке "500 величайших альбомов всех времен" первое место занял альбом группы Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. В коллекции The Beatles сегодня хранятся десять наград "Грэмми".

За годы карьеры вся четверка в знак признания заслуг перед страной была награждена орденами Британской империи. По состоянию на 2001 год только в США было продано свыше 163 млн дисков группы. Общий объем продаж единиц медиаконтента (диски, пластинки, кассеты) на сегодняшний день превысил один млрд экземпляров.

Как писал ранее OBOZREVATEL, 12 треков канадского рэпера Дрейка в 2018 году попадали в первую десятку рейтинга Billboard. Таким образом музыкант побил рекорд культовых британцев The Beatles, которые в 1964 году занимали места в этой же десятке с 11 песнями.

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