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Впала в кому: появилась информация о последних днях Сенчиной

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Заслуженная артистка Украины Людмила Сенчина, которая скончалась 25 января, последние полторы недели своей жизни провела в коме.

Об этом рассказал поэт Владимир Резник, передает "СтарХит".

"Мы с Володей (супругом Сенчиной Владимиром Андреевым. - Ред.) говорили, но все время верили в чудо. А сегодня узнал, что полторы недели она была без сознания", - поделился он.

По словам поэта, артистка должна была принимать участие в его концерте 29 января, а также планировала выступить по его приглашению в марте. Несмотря на то, что близкие знали о болезни певицы, они надеялись на лучшее.

Людмила Сенчина

Санкт-Петербург.ру

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Оказалось, что на протяжении некоторого времени Людмила Петровна страдала от рака поджелудочной железы.

Как сообщал "Обозреватель", артистка завещала похоронить себя в Санкт-Петербурге.Предположительно, траурная церемония пройдет 28 января.

Место
РоссияСанкт-Петербург
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