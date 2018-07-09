"Волочкова отдыхает": экс-"ВИА Гра" показала идеальный шпагат

Известная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер показал идеальную растяжку.

На своей страничке в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором она сделал шпагат, стоя на пуантах. Мейхер позирует в облегающих черных лосинах и черной майке.

"И так всю жизнь... То в продольном, то в поперечном... Страсть как люблю "экстрим", – подписала она фото.

"Волочкова отдыхает", "Надечка – умница. Прогрессируете и не останавливаетесь. Труд и еще раз труд. С удовольствием за вами наблюдаю", "Надежда! Вы герой! Я тоже в душе балерина. И пытаюсь встать на пуанты. Правда у меня все хуже. У меня рост и возраст. Но детские мечты никогда нас не покидают, периодически обостряясь", – комментируют пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская поп-певица, вокалистка известной группы "Время и Стекло" Надя Дорофееваудивила поклонников изменившейся фигурой.