Вокруг крупного фестиваля Украины разгорелся скандал: появился ответ организаторов

Пользователи соцсети обрушились с критикой на организаторов украинского музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019.

Причиной негодования стали имена российских исполнителей в списке заявленных участников фестиваля. Организаторы мероприятия ответили на критику.

Пользовател Twitter с ником careful fear and dead devotion‏ пожаловался в соцсети, что его заблокировали за матерные возмущения в ответ на новость об участии в фестивале российской исполнительницы Монеточки. В своем ответе организаторы Atlas Weekend подчеркнули, что артистка не является запрещенной в Украине и пользуется популярностью. Бан за мат они назвали справедливым.

Атлас Викенд пригласил на фест очередную русню, прокомментировал на фб в духе "заебали везти это руснявое говно" и был забанен. топовые малороссы @atlasweekend — careful fear and dead devotion (@Ibragei) 19 марта 2019 г.

"Монеточка — отличная артистка, которая недавно отыграла несколько солд-аут концертов в Украине. Её слушают, любят и ждут снова у нас. Нам жаль, что этот анонс задел ваши чувства", - ответили пользователю соцсети.

Монеточка — отличная артистка, которая недавно отыграла несколько солд-аут концертов в Украине. Её слушают, любят и ждут снова у нас. Нам жаль, что этот анонс задел ваши чувства. — Atlas Weekend (@atlasweekend) 19 марта 2019 г.

На это блогер нашел следующий ответ: "Дело не в Монеточке или как там ее зовут, дело в том, что вы пять лет ссыте в глаза украинцев, приглашая артистов из России, которые несут российскую, бл**ь, культуру", - написал он, продолжив дискуссию.

Не удовлетворил пользователя сети и тот факт, что ежегодно фестиваль длительностью в несколько дней предоставляет бесплатный день с участием украинских артистов.

"На фестивале, все же, большинство артистов - украинские. Мы также делаем бесплатный день чисто с украинскими артистами, чтобы любом желающий мог приобщится к украинской культуре. К тому же, вы сами вправе выбирать каких музыкантов слушать на фестивале, а каких — нет", - указали организаторы.

На фестивале, все же, большинство артистов — украинские. Мы также делаем бесплатный день чисто с украинскими артистами, чтобы любом желающий мог приобщится к украинской культуре. К тому же, вы сами вправе выбирать каких музыкантов слушать на фестивале, а каких — нет. — Atlas Weekend (@atlasweekend) 19 марта 2019 г.

"Я, как минимум, не хочу, чтобы мои деньги шли людям с русским паспортом, которые платят налоги у себя в России. Не говоря о том, что руснявая культура н**уй в Украине не нужна", - заключил возмущенный пользователь.

Я, как минимум, не хочу, чтобы мои деньги шли людям с русским паспортом, которые платят налоги у себя в России. Не говоря о том, что руснявая культура нахуй в Украине не нужна. — careful fear and dead devotion (@Ibragei) 20 марта 2019 г.

Спор вокруг этой ситуации собрал десятки комментариев, участники дискуссии разделились на два лагеря.

Напомним, фестиваль Atlas Weekend 2019 пройдет на территории киевского ВДНХ с 9 по 14 июля. Одним из хедлайнеров мероприятия уже была завлена американская группа The Chainsmokers.

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