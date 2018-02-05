Viva-2018: эксклюзивное видео награждения самых красивых украинцев

В пятницу, 2 февраля, в Киеве состоялась церемония вручения премии "Viva! Самые красивые-2018".
"Обозреватель" предлагает узнать, как проходило светское мероприятие (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
По красной дорожке в этот вечер прошли более 120 звезд, среди которых - популярные артисты, певцы, телеведущие, публичные личности и, конечно же, номинанты премии.
В атмосфере вечера пылал дух конкурентности, звезды не скрывали своих эмоций по поводу премии.
"Мы взяли 20 тысяч долларов, чтобы оплатить премию и победить. Я пришла купить премию, а можно?" - смеясь сказала известная телеведущая Регина Тодоренко, которая в последнее время жила в США.
Регина Тодоренко
"Я болею за Монатика. Мне очень нравится его творчество, я дружу с ним очень давно", - признался партнер Нади Дорофеевой по проекту "Танці з зірками", хореограф Евгений Кот.
Евгений Кот
"Я считаю, что каждая женщина - абсолютно уникальна и индивидуальна. Не зря нас природа создала абсолютно разными", - призналась бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановская.
Надежда Мейхер-Грановская
Во время мероприятия на главной сцене страны выступили топовые представители украинского шоу-бизнеса.
Кульминацией вечера стало долгожданное объявление победителей, которыми стали Оля Полякова и Олег Винник.
Оля Полякова
Олег Винник
Посмотреть видео можно здесь:
Не обошлось и без конфузов. Так, во время своего выступления Полякова потеряла юбку, а ведущая Наталья Гарипова пришла на церемонию в платье с ценником.
Кроме того, во время праздничного вечера ограбили гримерку певицы Златы Огневич.
Как сообщал "Обозреватель", в 2017 году самыми красивыми украинцами по версии Viva стали певица Тина Кароль и ведущий Дмитрий Комаров.