Viva-2018: эксклюзивное видео награждения самых красивых украинцев

В пятницу, 2 февраля, в Киеве состоялась церемония вручения премии "Viva! Самые красивые-2018".

"Обозреватель" предлагает узнать, как проходило светское мероприятие (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

По красной дорожке в этот вечер прошли более 120 звезд, среди которых - популярные артисты, певцы, телеведущие, публичные личности и, конечно же, номинанты премии.

В атмосфере вечера пылал дух конкурентности, звезды не скрывали своих эмоций по поводу премии.

"Мы взяли 20 тысяч долларов, чтобы оплатить премию и победить. Я пришла купить премию, а можно?" - смеясь сказала известная телеведущая Регина Тодоренко, которая в последнее время жила в США.

Регина Тодоренко

"Я болею за Монатика. Мне очень нравится его творчество, я дружу с ним очень давно", - признался партнер Нади Дорофеевой по проекту "Танці з зірками", хореограф Евгений Кот.

Евгений Кот

"Я считаю, что каждая женщина - абсолютно уникальна и индивидуальна. Не зря нас природа создала абсолютно разными", - призналась бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановская.

Надежда Мейхер-Грановская

Во время мероприятия на главной сцене страны выступили топовые представители украинского шоу-бизнеса.

Кульминацией вечера стало долгожданное объявление победителей, которыми стали Оля Полякова и Олег Винник.

Оля Полякова

Олег Винник

Посмотреть видео можно здесь:

Не обошлось и без конфузов. Так, во время своего выступления Полякова потеряла юбку, а ведущая Наталья Гарипова пришла на церемонию в платье с ценником.

Кроме того, во время праздничного вечера ограбили гримерку певицы Златы Огневич.

Как сообщал "Обозреватель", в 2017 году самыми красивыми украинцами по версии Viva стали певица Тина Кароль и ведущий Дмитрий Комаров.