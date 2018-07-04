VALEVSKAYA отметила 15-летний юбилей свадьбы с мужем

На днях певица VALEVSKAYA со своим супругом отметила 15-ю годовщину свадьбы. По словам исполнительницы, их отношения в семье с годами только крепнут.

"Многие удивляются, узнав, сколько лет мы вместе, — улыбается VALEVSKAYA. — Говорят, мы с Владимиром не производим впечатление пары с таким стажем. Между нами есть и романтика, и нежность, и бережное отношение друг к другу. Секрета долгого брака у нас нет: главное — слышать друг друга, стараться вместе преодолевать любые трудности и находить компромисс. Муж — мой лучший друг, главный советник и помощник. Я безгранично благодарна ему за поддержку и считаю встречу с ним своим главным благословением в жизни".

Знаменательное событие пара отметила в Одессе романтическим ужином в ресторане и походом в ночной клуб.

Новости VALEVSKAYA получила вторую профессию

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае певица VALEVSKAYA (Наталья Валевская) презентовала клип на горячий трек "Моє тіло".