Вакарчук, Зеленский и Ко: в Киеве назвали лучших и худших среди украинских звезд

Жители Киева "Звездой 2017 года" среди украинских актеров, певцов, музыкантов, телеведущих и шоуменов назвали Святослава Вакарчука. В рейтинге "Звездных разочарований 2017 года" с большим отрывом лидирует Ани Лорак.

Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный общественной организацией "Українське демократичне коло" по заказу интернет-издания "Обозреватель".

На вопрос, кто из украинских актеров, певцов, музыкантов, телеведущих и шоуменов является "Звездой 2017 года", жители столицы отвечали следующим образом:

Вакарчук Святослав 19,8%

Зеленский Владимир 18,6%

Притула Сергей 9,0%

Могилевская Наталья 7,0%

Сеитаблаев Ахтем 3,8%

Ани Лорак 3,5%

Дорофеева Надежда 2,4%

Лобода Светлана 2,2%

Горбунов Алексей 2,1%

Винник Олег 2,0%

Дорн Иван 1,9%

Тина Кароль 1,3%

Скрипка Олег 1,0%

Джамала 1,0%

Скрябин 0,6%

Роговцева Ада 0,5%

Пашинин Анатолий 0,5%

Иво Бобул 0,5%

Осадчая Екатерина 0,5%

MONATIK/Монатик 0,5%

Горянский Владимир 0,3%

Матвиенко Нина 0,3%

Мосийчук Наталья 0,3%

Влащенко Наталья 0,3%

Сумская Наталья 0,3%

Шустер Савик 0,3%

другой 3,2%

Нет такого 2,4%

Трудно сказать 13,9%

На вопрос, кто является "Наибольшим звездным разочарованием 2017 года" были даны следующие ответы:

Ани Лорак 26,6%

Лобода Светлана 9,4%

Дорн Иван 5,1%

Могилевская Наталья 3,7%

Зеленский Владимир 3,2%

Вакарчук Святослав 2,2%

Притула Сергей 1,1%

Дорофеева Надежда 0,8%

Горбунов Алексей 0,6%

Сеитаблаев Ахтем 0,6%

Повалий Таисия 0,6%

Поплавский Михаил 0,5%

Пашинин Анатолий 0,3%

другой 2,2%

Нет такого 16,5%

Трудно сказать 26,6%

Социологический опрос "Українського демократичного кола" проводился на протяжении 30 ноября - 6 декабря 2017 года, в нем приняло участие взрослое население Киева, имеющее право участвовать в выборах. Методом стандартизированного интервью по месту проживания (в доме респондента) было опрошено 625 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает ± 3,9%.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве также составили рейтинг украинских топ-событий 2017 года.