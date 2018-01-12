Вакарчук, Зеленский и Ко: в Киеве назвали лучших и худших среди украинских звезд

Жители Киева "Звездой 2017 года" среди украинских актеров, певцов, музыкантов, телеведущих и шоуменов назвали Святослава Вакарчука. В рейтинге "Звездных разочарований 2017 года" с большим отрывом лидирует Ани Лорак.
Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный общественной организацией "Українське демократичне коло" по заказу интернет-издания "Обозреватель".
На вопрос, кто из украинских актеров, певцов, музыкантов, телеведущих и шоуменов является "Звездой 2017 года", жители столицы отвечали следующим образом:
Вакарчук Святослав 19,8%
Зеленский Владимир 18,6%
Притула Сергей 9,0%
Могилевская Наталья 7,0%
Сеитаблаев Ахтем 3,8%
Ани Лорак 3,5%
Дорофеева Надежда 2,4%
Лобода Светлана 2,2%
Горбунов Алексей 2,1%
Винник Олег 2,0%
Дорн Иван 1,9%
Тина Кароль 1,3%
Скрипка Олег 1,0%
Джамала 1,0%
Скрябин 0,6%
Роговцева Ада 0,5%
Пашинин Анатолий 0,5%
Иво Бобул 0,5%
Осадчая Екатерина 0,5%
MONATIK/Монатик 0,5%
Горянский Владимир 0,3%
Матвиенко Нина 0,3%
Мосийчук Наталья 0,3%
Влащенко Наталья 0,3%
Сумская Наталья 0,3%
Шустер Савик 0,3%
другой 3,2%
Нет такого 2,4%
Трудно сказать 13,9%
На вопрос, кто является "Наибольшим звездным разочарованием 2017 года" были даны следующие ответы:
Ани Лорак 26,6%
Лобода Светлана 9,4%
Дорн Иван 5,1%
Могилевская Наталья 3,7%
Зеленский Владимир 3,2%
Вакарчук Святослав 2,2%
Притула Сергей 1,1%
Дорофеева Надежда 0,8%
Горбунов Алексей 0,6%
Сеитаблаев Ахтем 0,6%
Повалий Таисия 0,6%
Поплавский Михаил 0,5%
Пашинин Анатолий 0,3%
другой 2,2%
Нет такого 16,5%
Трудно сказать 26,6%
Социологический опрос "Українського демократичного кола" проводился на протяжении 30 ноября - 6 декабря 2017 года, в нем приняло участие взрослое население Киева, имеющее право участвовать в выборах. Методом стандартизированного интервью по месту проживания (в доме респондента) было опрошено 625 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает ± 3,9%.
Как сообщал "Обозреватель", в Киеве также составили рейтинг украинских топ-событий 2017 года.