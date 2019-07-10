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В Украину массово приедут российские звезды: кого ждать

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Несколько известных звезд российской эстрады собрались приехать с концертами в Украину.

По данным издания "КП ", такими артистами оказались именно те, кто заранее получил одобрение на выступления в Киеве и других городах, то есть, кто не нарушал украинское законодательство.

В Украину массово приедут российские звезды: кого ждать

В частности, в столицу приедет звезда шансона, певица Любовь Успенская. В ноябре она даст юбилейный концерт в Киеве, после чего отправится в Одессу, Харьков и Днепр. Последний раз ее "сольник" в украинской столице был почти восемь лет назад.

В Украину массово приедут российские звезды: кого ждать

Также в ноябре выступит Валерий Меладзе. Артист планирует собрать зал на 3700 мест. Его концерт назначен на тот же день, что и у Успенской, но в другом зале.

В Украину массово приедут российские звезды: кого ждать

Кроме того, известный сатирик, народный артист Украины Михаил Жванецкий 12 июля даст специальный концерт на открытии Одесского международного кинофестиваля. А в августе в Одессе выступит Борис Гребенщиков и группа "Аквариум", а также рэпер Noize MC.

Михаил Жванецкий

Михаил Жванецкий

АиФ

В Украину массово приедут российские звезды: кого ждать
В Украину массово приедут российские звезды: кого ждать

noizemc.com

В начале декабре также запланирован юбилейный тур Андрея Макаревича с группой "Машина времени", которые порадуют поклонников в Запорожье и Кривом Роге.

В Украину массово приедут российские звезды: кого ждать

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что опальные украинские звезды посетят международный конкурс "Новая волна-2019", который пройдет в российском Сочи.

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Персоны
Любовь Успенская Валерий Меладзе Михаил Жванецкий Борис Гребенщиков Андрей Макаревич
Место
Украина
Теги
звезды шоу-бизнес музыка концерт
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