В Украине стартует шоу "Голос. Діти": все подробности. Где смотреть онлайн

В воскресенье, 26 мая, в Украине стартует пятый сезон вокального проекта "Голос. Діти". Первый выпуск будет транслироваться на телеканале "1+1" в 21:00 по киевскому времени.

Так, пятый сезон детского "Голоса" проходит под девизом "Услышь новое поколение". На начальном этапе телешоу будут проходить традиционные "слепые прослушивания", когда судьи, не видя конкурсантов, будут отбирать самых талантливых и голосистых в свои команды. OBOZREVATEL будет следить за событиями (видео смотрите ниже).

"Новая эпоха талантливых и смелых начинается! Это дети, которые творят историю своим голосом. Услышь новое поколение", – сообщили на официальном канале проекта в YouTube.

Судьи проекта "Голос. Діти": Джамала, группа "Время и Стекло", DZIDZIO Instagram @golos.dity

Судьями нового сезона "Голос. Діти" будут известные украинские исполнители: группа "Время и Стекло" (Надя Дорофеева и Позитив займут одно судейское кресло и вместе будут тренировать свою команду), Джамала и эпатажный певец DZIDZIO (Дзидзьо).

Интересно, что в первом выпуске детского "Голоса" в отборе поучаствует и дочь известного украинского шоумена Евгения Кошевого Варвара. Ранее девочка уже была участницей проекта (четвертый сезон) и сумела дойти до этапа "Бои".

"Мне нравится эта сцена и то, что здесь нужно очень много работать. Это постоянное развитие, а конкуренция мотивирует становиться лучше", – сказала участница.

Еще больше всего интересного можно увидеть каждое воскресенье, на телеканале "1+1", в 21:00.

Шоу "Голос. Діти "является адаптацией нидерландского формата компании Talpa "The Voice Kids". Концепция проекта: к детям относятся, как к взрослым артистам. Все участники поют вживую, под аккомпанемент оркестра. В шоу есть три звездных тренера, каждый из которых представляет определенный сценический жанр. Победителя выбирают путем зрительского телефонного и SMS-голосования во время финальных прямой эфиров. Популярное талант-шоу выходит в Украине с 2012 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В прошлом, четвертом сезоне проекта "Голос. Діти" победу одержала юная певица из Казахстана Данэлия Тулешова, которая тогда была в команде украинского певца MONATIK’а.

Еще на момент участия в "слепых прослушиваниях" все члены жюри назвали Данелию потенциальной победительницей шоу. Собственно, прогнозы судей оправдались.

Позже девочка приняла участие в знаменитом американском шоу талантов The World's Best, где произвела фурор и вызвала слезы у голливудской актрисы Дрю Бэрримор.

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