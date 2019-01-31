В США умерла звезда фильма ''Терминатор'': что известно об актере

В Лос-Анджелесе, Калифорния, США, умер американский актер Дик Миллер, сыгравший в культовой ленте "Терминатор".

Причина смерти пока не называется. Артист скончался на 91-м году жизни. О случившемся рассказали его близкие, пишет издание Deadline.

"Благодаря чувству юмора и уникальному взгляду на мир он обрел много друзей, с которыми общался всю жизнь", – рассказали члены семьи актера.

Дик Миллер Гордон

Дик Миллер родился в Нью-Йорке в 1928 году. За свою карьеру актер снялся более чем в 150 кинофильмах и телесериалах. В частности, он появился в лентах "Терминатор", "Предместье", "Я хочу держать тебя за руку" и "После работы". Известность пришла к Миллеру благодаря главной роли в картине Роджера Кормана "Ведро крови", вышедшей в 1959 году.

Дик Миллер Википедия

Артист также сыграл во многих фильмах режиссера Джо Данте: "Гремлины", "Гремлины 2: Новенькая партия", "Солдатики", "Вой" и "Пиранья".

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В 2014 году вышла документальная лента "Этот парень Дик Миллер", посвященная жизни и карьере актера.

Дик Миллер 24СМИ

Дик Миллер Megogo

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лос-Анджелесе, США, умер знаменитый американский певец, композитор и продюсер Джеймс Ингрэм. Артист дважды был награжден премией "Грэмми", а также несколько раз номинирован на "Оскар".

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