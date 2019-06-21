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В семье Пугачевой – свадьба: примадонна серьезно обидела родного человека

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70-летняя российская примадонна Алла Пугачева проигнорировала свадьбу своего единственного племянника и крестника, 33-летнего Влада Пугачева.

Мужчина женился на своей возлюбленной Гузель в Перовском ЗАГСе Москвы в пятницу, 21 июня. Пара расписалась в присутствии близких друзей и родственников, знаменитая тетя жениха, несмотря на приглашение, так и не пришла поздравить близкого родственника, пишет "СтарХит" (смотрите видео со свадьбы в конце новости).

Влад появился на свадьбе в голубой рубашке и темно-синих брюках, а Гузель – в светло-розовом платье с поясом. Молодожены отказались от пышного торжества.

Пугачева

Пугачева

WMJ.ru

Напомним, Влад и Гузель познакомились в бильярдной, где девушка работает бухгалтером.

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"Охранники хотели меня выгнать, потому что при ходьбе пошатываюсь. Объяснял, что не пьян, но без толку. Вызвали начальство – главного бухгалтера. Гузель успокоила амбалов. Так и познакомились", – рассказал племянник Пугачевой.

Племянник Пугачевой женился

Племянник Пугачевой женился

СтарХит

"Только через три дня после нашей встречи Влад сказал, что он племянник Аллы Пугачевой. Сначала я ему не верила, думала, он шутит. Я взяла фамилию мужа. Теперь я тоже Пугачева", — рассказала в свою очередь невеста.

Племянник Пугачевой женился

Племянник Пугачевой женился

СтарХит

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Отметим, Алла Пугачева принципиально не общается с племянником. После смерти своего брата Евгения в 2011 году, артистка неоднократно помогала его сыну Владу. Пугачева оплатила мужчине дорогостоящее лечение от алкоголизма в Израиле и подарила квартиру в Москве, однако Влад возобновил гулянки и потерял элитное жилье, подаренное примадонной.

Племянник Пугачевой женился

Племянник Пугачевой женился

СтарХит

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Влада Пугачева, племянника Аллы Пугачевой, сбила машина. Автомобиль "задел" мужчину на большой скорости, после чего тот упал, а встать самостоятельно уже не смог. Ему понадобилась операция.

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Персона
Алла Пугачева
Тег
Новости России
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Громова Диана
Громова Диана
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