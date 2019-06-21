В семье Пугачевой – свадьба: примадонна серьезно обидела родного человека

70-летняя российская примадонна Алла Пугачева проигнорировала свадьбу своего единственного племянника и крестника, 33-летнего Влада Пугачева.

Мужчина женился на своей возлюбленной Гузель в Перовском ЗАГСе Москвы в пятницу, 21 июня. Пара расписалась в присутствии близких друзей и родственников, знаменитая тетя жениха, несмотря на приглашение, так и не пришла поздравить близкого родственника, пишет "СтарХит" (смотрите видео со свадьбы в конце новости).

Влад появился на свадьбе в голубой рубашке и темно-синих брюках, а Гузель – в светло-розовом платье с поясом. Молодожены отказались от пышного торжества.

Пугачева WMJ.ru

Напомним, Влад и Гузель познакомились в бильярдной, где девушка работает бухгалтером.

"Охранники хотели меня выгнать, потому что при ходьбе пошатываюсь. Объяснял, что не пьян, но без толку. Вызвали начальство – главного бухгалтера. Гузель успокоила амбалов. Так и познакомились", – рассказал племянник Пугачевой.

Племянник Пугачевой женился СтарХит

"Только через три дня после нашей встречи Влад сказал, что он племянник Аллы Пугачевой. Сначала я ему не верила, думала, он шутит. Я взяла фамилию мужа. Теперь я тоже Пугачева", — рассказала в свою очередь невеста.

Племянник Пугачевой женился СтарХит

Отметим, Алла Пугачева принципиально не общается с племянником. После смерти своего брата Евгения в 2011 году, артистка неоднократно помогала его сыну Владу. Пугачева оплатила мужчине дорогостоящее лечение от алкоголизма в Израиле и подарила квартиру в Москве, однако Влад возобновил гулянки и потерял элитное жилье, подаренное примадонной.

Племянник Пугачевой женился СтарХит

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Влада Пугачева, племянника Аллы Пугачевой, сбила машина. Автомобиль "задел" мужчину на большой скорости, после чего тот упал, а встать самостоятельно уже не смог. Ему понадобилась операция.

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