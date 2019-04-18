В России внезапно умерла звезда сериала "Кадетство": что об этом известно

В России внезапно умерла заслуженная артистка РФ Ирина Цывина, известная по сериалам "Кадетство" и "Ольга".

Ей было 55 лет. Причины смерти пока держатся в секрете. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение актрисы Ксении Хаировой, которая тесно дружила с Цывиной.

"Ирина скончалась, только что разговаривала с моргом, мне подтвердили. Ее тело привезли сегодня в час ночи, причина смерти пока неизвестна", – рассказала подруга умершей. Интересно, ранее сообщалось, что артистка много пила (ролик об этом смотрите в конце новости).

Ирина Цывина и Александр Головин в сериале "Кадетство" 24СМИ

Отметим, Ирина Цывина родилась 1 июля 1963 года в городе Минске, откуда в юности переехала в Москву. Окончила школу-студию МХАТ, работала в Московском академическом театре имени Моссовета, МХАТ имени Чехова и "Сатириконе". С 1993 года по 2003 год жила и работала в США.

Цывина была членом Союза кинематографистов России и Гильдии актеров кино. В 1994 году выпустила книгу, посвященную жизни и творчеству народного артиста СССР Евгения Евстигнеева, супругой которого была шесть лет, до его смерти.

Актриса снималась в сериалах "Полицейский с Рублевки", "По ту сторону смерти", "Петровка, 38", "Папины дочки", фильмах "В полосе прибоя", "Елки-палки!", "Принцесса цирка" и других.

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