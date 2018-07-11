В полиции озвучили решение по голому скандалу с группой "Хамерман Знищує Віруси"

В полиции закрыли уголовное производство по статье "хулиганство" в отношении участников эпатажной украинской группы "Хамерман знищує віруси", открытое после скандала с их голым выступлением на фестивале современного искусства Porto Franko в Ивано-Франковске.

Как отмечает Kurs, соответствующее решение следователи Нацполиции приняли с в связи с отсутствием состава преступления.

Отмечается, что следователи Национальной полиции не нашли криминала в нашумевшем выступлении группы "Хамерман знищує віруси", соответственно, производство было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

"Свободном порту - быть! Уголовном производству - нет. Празднуем, потому что его закрыли. Спасибо всем, кто поддерживал нас с "Хамерман знищує віруси", - сообщается, в свою очередь, на странице фестиваля в Facebook.

Напомним, 14 июня в ходе фестиваля Porto Franko участники ХЗВ выступали почти обнаженными, прикрыв лишь гениталии. Возмутительным счел номер группы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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