В Москве на концерте известной рок-группы убили зрителя: видео

В российской столице Москве на концерте известной немецкой рок-группы In Extremo убили человека. Инцидент произошел в клубе ГлавClub Green Concert.

Во время выступления рокеров между двумя зрителями завязалась драка, в результате которой травмы, несовместимые с жизнью, получил 31-летний мужчина Руслан Сыченко. Об этом сообщил Telegram-каанал Mash (чтобы посмотреть видео с концерта, доскролльте новость до конца).

Пострадавшего нашли ночью после концерта внутри здания. Врачи пытались оказать ему медицинскую помощь, но спасти мужчину не удалось.

Группа In Extremo YouTube

"Парня избил один из посетителей вечеринки", – указали в паблике.

Убитый в московском клубе Руслан Сыченко Mash

Отметим, ГлавClub Green Concert – популярная в Москве концертная площадка, где проходят концерты многих известных музыкантов и коллективов. Администрация заведения пока не прокомментировала инцидент, о том, как повлияет сложившаяся ситуация на работу клуба, также не известно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в киевском метро неизвестные избили участника популярного вокального шоу "Голос країни" Андрея KHAYAT.

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