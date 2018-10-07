В Киев приехала известная в России группа: в сети ажиотаж

Популярная российская группа "Кровосток" в субботу, 6 октября, дала концерт в киевском клубе "Атлас". Выступление вызвало широкий резонанс в сети.
Пользователи массово публикуют фото и видео моментов выступления россиян, а также делятся эмоциями на своих страницах в соцсетях.
Многие, поделившись впечатлениями от концерта, отметили, что "Кровосток" их приятно удивили.
Отметим, что вокалиста группы "Шило" зовут Антон Черняк. Вместе с Дмитрием Файндюхайном в 2003 году они и создали коллектив "Кровосток". Его отличительной чертой являются резкая нецензурная лирика в своеобразном монотонном исполнении.
Если горит твоя изба, значит всему твоему – пизда Если изба твоя горит, это прямо с тобою Бог говорит Бог говорит: "Слыш, чувачок, ты вот, как-то, не очень ок" Бог говорит: "Ау, братиш, делись поровнее и будь потише" #кровосток 🖤 . . . #кровостоккиев #київ #krovostok #hiphop #рэп #шило #atlas #2018
Как сообщал OBOZREVATEL, "Кровосток" должны были выступить на фестивале Atlas Weekend в Киеве этим летом. Но фанатам российской группы не повезло, так как вокалист коллектива сломал ногу, и не смог присутствовать. Их концерт должен был состояться 7 июля.