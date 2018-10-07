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СпортLady

В Киев приехала известная в России группа: в сети ажиотаж

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Популярная российская группа "Кровосток" в субботу, 6 октября, дала концерт в киевском клубе "Атлас". Выступление вызвало широкий резонанс в сети.

Пользователи массово публикуют фото и видео моментов выступления россиян, а также делятся эмоциями на своих страницах в соцсетях.

Многие, поделившись впечатлениями от концерта, отметили, что "Кровосток" их приятно удивили.

Новости
Шило у Дудя: что известно о вокалисте "Кровостока"

Отметим, что вокалиста группы "Шило" зовут Антон Черняк. Вместе с Дмитрием Файндюхайном в 2003 году они и создали коллектив "Кровосток". Его отличительной чертой являются резкая нецензурная лирика в своеобразном монотонном исполнении.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Кровосток" должны были выступить на фестивале Atlas Weekend в Киеве этим летом. Но фанатам российской группы не повезло, так как вокалист коллектива сломал ногу, и не смог присутствовать. Их концерт должен был состояться 7 июля.

Место
УкраинаКиев
Объекты
концертфотографиивидеосоцсети
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