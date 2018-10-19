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Умер солист группы ''Нэнси'': опубликованы последние фото певца

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В четверг, 18 октября в возрасте 31 год умер солист знаменитой украинской группы 90-х "Нэнси" Сергей Бондаренко.

Причиной трагедии стала внезапно развившаяся болезнь, о которой певец долгое время не подозревал. OBOZREVATEL предлагает подборку последних фотографий Сергея, которые он публиковал на собственной странице в социальной сети Instagram.

Сергей Бондаренко был сыном основателя коллектива "Нэнси" Анатолия Бондаренко, который также в социальной сети высказался о смерти родного человека, заявив, не знает, как пережить горе в семье.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сети оказались шокированы новостью о смерти солиста известной украинской группы "Нэнси" Сергея Бондаренко.

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